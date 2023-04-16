За сутки на Ставрополье выявлено 39 нетрезвых водителей

Нарушителей выявляют автоинспекторы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае с 14 по 16 апреля проводятся рейды по профилактике нетрезвого вождения.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, только за сутки 15 апреля на дорогах региона было выявлено 39 водителей с признаками алкогольного опьянения. Причем 8 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Все нарушители отстранены от управления автомобилями.

Тем временем за прошедшие 24 часа в Ставропольском крае произошло три аварии. Пострадали два человека, один погиб.