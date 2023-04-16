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НовостиОбщество16 апреля 2023 6:09

В 16 населенных пунктах Ставрополья ограничили движение автомобилей на Пасху

Об ограничениях в период пасхальных торжеств сообщили в Госавтоинспекции СК
Алина МАКСИМОВА
Проезд для автомобилей закрыли из-за праздничных мероприятий.

Проезд для автомобилей закрыли из-за праздничных мероприятий.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае в 16 муниципалитетах на Пасху ввели ограничение движения автомобилей. По данным Госавтоинспекции Ставрополья, изменения введены из-за торжественных мероприятий.

Так, ограничения введены в следующих населенных пунктах края: Ставрополь; Пятигорск; Кисловодск; Ессентуки; Георгиевск; Новоалександровский округ; Светлоград; Нефтекумск; Невинномысск; Кировский округ; Минераловодский округ; Изобильненский округ; Зеленокумск; Ипатово; Железноводск и Иноземцево; Предгорный округ.

Полный список дорог, закрытых для проезда в муниципалитетах, можно посмотреть здесь.