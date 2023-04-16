Часть Железноводска осталась без воды из-за аварии

Подачу воды остановили из-за аварии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители пяти улиц Железноводска остались без воды утром 16 апреля 2023 года. Об аварийной ситуации сообщил глава курортного города Евгений Бакулин.

По предварительным данным, под отключение попали улицы: 9 Мая, Пролетарская, Первомайская, Комсомольская и частично Маяковского.

Сейчас на месте аварии работают специалисты. Точное время завершения работ не сообщается.

- Службы работают. В ближайшее время водоснабжение восстановят, - рассказал глава Железноводска Бакулин.