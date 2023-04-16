На Ставрополье в начале новой рабочей недели потеплеет до 17 градусов

В край идет потепление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный ветер и существенное потепление прогнозируют синоптики в начале новой рабочей недели на Ставрополье.

По данным регионального гидрометцентра, в крае днем в понедельник 17 апреля столбики термометров поднимутся до отметки в 17 градусов. Осадков не ожидается, ветер усилится до 18 – 20 метров в секунду. В краевой столице температура воздуха составит +14 градусов. Ночью возможны заморозки до – 3.

Во вторник 18 апреля осадков также не ожидается, а воздух прогреется до 19 тепла. В Ставрополе столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля, а ветер немного стихнет и будет дуть с максимальной скоростью в 12 – 14 метров в секунду.