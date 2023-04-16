Внезапно выбежавшую на дорогу 4-летнюю девочку сбил водитель в селе Безопасном на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция СК.

На Ставрополье произошло ДТП с участием маленького ребенка. 4-летняя девочка попала под колеса автомобиля в селе Безопасном Труновского района утром 16 апреля.

Девочка внезапно выбежала на дорогу, где на нее совершил наезд водитель Вольво. Ребенок вышел из припаркованной машины, пока мама доставала детское автокресло с заднего сиденья.

Девочка получила травму голову, в больницу ее доставил водитель Вольво.

По данным Госавтоинспекции СК, за рулем иномарки находился 38-летний местный житель. На момент ДТП он был трезв, злостным нарушителем правил дорожного движения не является.

- По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников, в том числе матери ребенка, устанавливается, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.