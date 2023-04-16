Жительница Ставрополья доверила данные банковской карты незнакомцу и лишилась 100 тысяч рублей

Мошенник оформил на женщину кредит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жертвой афериста стала 42-летняя жительница Петровского района Ставропольского края. Женщина разместила объявление о продаже дома на одной из интернет-площадок. Вскоре позвонил потенциальный покупатель.

Незнакомец убедил ее, что хочет купить дом и готов внести предоплату. Деньги он собирался перевести на карту и попросил продиктовать ему номер карты и смс-коды, которые поступят с официального номера финансовой организации.

Женщина выполнила все инструкции. В итоге лже-покупатель получил доступ к её счетам, оформил кредит на 100 тысяч рублей, а деньги перевел на свой счет.

- Получив уведомления о произведенных финансовых операциях, женщина поняла, что её обманули, и обратилась за помощью к полицейским, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается личность и местонахождение злоумышленника.