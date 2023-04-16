Выставка детского и семейного творчества открылась в Кисловодске

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска.

В Кисловодске открылась межрегиональная выставка детского и семейного творчества «Путешествие с космическими друзьями».

В Нарзанной галерее представлены более 200 работ воспитанников детских садов, учеников начальных классов и ребят из соседней Карачаево-Черкесии. Свои картины дети посвятили Юрию Гагарину.

- Организаторами выставки выступили национальный парк «Кисловодский» и городская станция юных натуралистов, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Посетить выставку могут все желающие, вход свободный.