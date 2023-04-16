В сети завирусился фейк об акции на гробы для военнослужащих в Ставрополе

Владелец ритуального агентства обратился в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях завирусился фейк об акции на гробы для военнослужащих в Ставрополе. В качестве доказательств распространяется фото с объявлениями. В числе объявлений – реклама службы по контракту, листовка об акции «1+1=3» для семей военнослужащих, а также о сборе средств от якобы потерявшего кисть военного, которому отказали в помощи.

В ТГ-канале «Оперштаб. Ставропольский край» сообщили, что обнародованные объявления – фейк, созданный на Украине.

Как показала проверка, указанное в объявлении ритуальное агентство действительно существует, но акций на гробы там не проводили. Более того, владелец агентства уже обратился в правоохранительные органы.

- Это провокация, объявление — фейк. Я уже обратился за помощью к правоохранителям и передаю им все ссылки с этим объявлением, - заявил владелец ритуального агентства.

Ложным оказалось и сообщение сборе средств на протез потерявшему кисть военному, указанной в объявлении комбинации цифр не существует.

Есть и другие неточности. Так, службу по контракту предлагают проходить в Новороссийске, а не в Ставрополе.

- Все эти факты позволяют сделать вывод, что фейк создан украинскими ЦИПсО с целью вызвать негативную реакцию на СВО и дестабилизировать обстановку в стране, - сообщает «Оперштаб. Ставропольский край».