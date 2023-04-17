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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 5:53

В Ставрополе водитель и пассажирка пострадали в аварии из-за нарушения

Кроссовер не уступил дорогу ГАЗели и врезался в нее
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Накануне вечером в Ставрополе на улице Достоевского водитель «Шкоды Йети» выезжала со второстепенной дороги. При этом автомобилистка не уступила дорогу грузовой ГАЗели, которая ехала по главной. В результате произошла авария. На место происшествия вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С травмами в больницу доставлены 46-летняя водитель кроссовера и ее 24-летняя пассажирка. Водитель ГАЗели не пострадал, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию спровоцировала местная жительница. Она была трезвая, злостной нарушительницей правил дорожного движения не является. По факту ДТП проводится проверка.

Другая авария произошла в селе Безопасном на Ставрополье. Там сбили 4-летнюю девочку, внезапно выбежавшую на дорогу. Ребенок получила травму головы, ее доставили в больницу.