На Ставрополье 7-летний ребенок попал под колеса автомобиля во время прогулки

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставропольского края, на въезде в станицу Новотроицкую, 7-летний мальчик и пять его взрослых родственников шли по обочине. По дороге ехал ВАЗ-210540, водитель которого не успел среагировать, когда ребенок выбежал на проезжую часть. Произошла авария.

— С травмой головы ребенок доставлен в больницу. Наезд совершил 61-летний местный житель, который был трезв, за последние два года четыре раза привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка. Степень ответственности участников – в том числе сопровождающих ребенка – устанавливают правоохранители.