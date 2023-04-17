Пьяный водитель на Ставрополье слетел в кювет и перевернул автомобиль

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставропольского края накануне днем, на 8 километре трассы «Подъезд к городу Черкесску», водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением. Из-за этого машину снесло с дороги в кювет, где транспорт перевернулся.

— С травмами головы и ушибами ног в больницу был доставлен 41-летний пассажир автомобиля, от госпитализации мужчина отказался, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель машины, 41-летний житель села Кочубеевского, в аварии не пострадал. Автоинспекторы увидели признаки опьянения у гражданина, однако тот отказался проходить тест на алкоголь.

Против автомобилиста составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования. Ему грозит штраф и лишение прав.