В Пятигорске поймали гражданина со 100 граммами синтетических наркотиков

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В городе Пятигорске сотрудники полиции узнали о том, что местный житель занимается сбытом наркотиков. Правоохранители «накрыли» 38-летнего гражданина, который работал в качестве курьера. Через мессенджеры от подельника он получал координаты крупного «тайника» с оптовой партией веществ.

— Затем он фасовал их на более мелкие дозы для последующего сбыта розничным покупателям-наркоманам. Из мест «закладок» оперативники изъяли два полимерных свертка с синтетическими наркотикам общей массой 100 граммов, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Против гражданина возбудили сразу несколько уголовных дел по факту сбыта наркотиков, которые соединили в одно производство. Сейчас злоумышленника посадили в СИЗО. Расследование продолжается.