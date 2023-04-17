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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:00

За прошедшую неделю жители Ставрополья перевели мошенникам 20 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
За неделю мошенники обманули жителей Ставрополья на 20 млн рублей

За неделю мошенники обманули жителей Ставрополья на 20 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 10 по 16 апреля, местные жители отдали мошенникам более 20 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, полицейские постоянно проводят профилактику мошенничества, однако граждане продолжают попадаться на уловки.

— Так, в ОМВД России «Буденновский» с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что ему поступил звонок от якобы сотрудника финансового учреждения, – пишет ведомство.

Собеседник рассказал о попытке списать деньги с карты гражданина. Чтобы спасти сбережения, «сотрудник банка» предложил перевести все по QR-коду на якобы безопасный счет. Потерпевший через банкомат несколькими операциями отправил на неизвестный счет порядка 1,2 млн рублей.

Против неизвестного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции ищут злоумышленника.