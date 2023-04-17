За прошедшую неделю жители Ставрополья перевели мошенникам 20 млн рублей

За неделю мошенники обманули жителей Ставрополья на 20 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 10 по 16 апреля, местные жители отдали мошенникам более 20 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, полицейские постоянно проводят профилактику мошенничества, однако граждане продолжают попадаться на уловки.

— Так, в ОМВД России «Буденновский» с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что ему поступил звонок от якобы сотрудника финансового учреждения, – пишет ведомство.

Собеседник рассказал о попытке списать деньги с карты гражданина. Чтобы спасти сбережения, «сотрудник банка» предложил перевести все по QR-коду на якобы безопасный счет. Потерпевший через банкомат несколькими операциями отправил на неизвестный счет порядка 1,2 млн рублей.

Против неизвестного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции ищут злоумышленника.