Ставропольчанка попала под следствия за обвинение знакомого в изнасиловании

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ставрополе 45-летней местной жительнице грозит наказание за обвинение 30-летнего знакомого в изнасиловании. В марте 2023 года подозреваемая и гражданин поссорились. После конфликта женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

— Однако в ходе проведения доследственной проверки доводы заявительницы не нашли своего подтверждения.Выяснилось, что женщина оговорила мужчину из-за неприязненных отношений, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против гражданки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ(заведомо ложный донос о совершении преступления). Следователи собирают доказательства вины подозреваемой. Расследование продолжается.