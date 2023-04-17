Россиянина приговорили к 7 годам в колонии за смертельное ДТП на Ставрополье

Россиянина осудили на Ставрополье за смертельную аварию с участием ребенка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нефтекумском округе Ставропольского края осудили 25-летнего жителя соседней республики за смертельную аварию. В сентябре 2022 года злоумышленник ехал по улице Курманалиева в ауле Абрам-Тюбе. По неосторожности водитель сбил ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

— В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний потерпевший скончался. На момент ДТП подсудимый был лишен права управления транспортными средствами, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против гражданина возбудили уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, и лишенным права управления транспортном, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд признал россиянина виновным и приговорил к 7 годам в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортом 2,5 года. Прокуратура не сообщает, вступил ли приговор в силу.