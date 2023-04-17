Клиенты билайн во Владикавказе могут использовать Wi-Fi для звонков и отправки СМС

Запуск технологии VoWiFi – важный этап развития голосовой связи в Северной Осетии Фото: Дарья ПАНКИНА

Билайн запустил технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)* во Владикавказе и Республике Северная Осетия-Алания. Технология позволяет передавать голосовые вызовы через Wi-Fi сеть, что особенно полезно в тех местах, где сигнал мобильной связи слабеет. Кроме того, VoWiFi помогает экономить на звонках в роуминге. Клиент может совершать и получать голосовые вызовы, отправлять и принимать СМС по домашнему тарифу – то есть разговаривать с номерами своего региона по обычной цене.

«Запуск технологии VoWiFi – важный этап развития голосовой связи в республике. Благодаря VoWiFi клиенты билайн могут оставаться на связи в местах с неустойчивым сигналом сотовой сети: говорить по телефону и получать СМС там, где есть Wi-Fi соединение. Мы продолжим расширять покрытие сети 4G в регионе, а также запускать новые технологии, улучшая качество предоставляемых услуг», - прокомментировал директор Владикавказского отделения билайн Мурат Андиев.

Для начала использования технологии необходимо включить ее в настройках смартфона и подключиться к Wi-Fi сети. Чтобы проверить доступность VoWiFi в вашем смартфоне и подробнее узнать о технологии, посетите сайт билайн. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 года.*

* VoWiFi - голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети WiFi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru

** Если СИМ-карта была выпущена до 2016 года и после этого не менялась, то, скорее всего, она не работает в сети 4G(LTE). Поменять СИМ-карту можно в любом офисе билайна.

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