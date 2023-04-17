Жителя Ессентуков задержали за попытку сбыть 340 граммов мефедрона

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Грачевском округе Ставропольского края оперативники получили информацию, что 20-летний житель Ессентуков пытается сбыть наркотики. Полицейские задержали молодого человека на одной из улиц станицы Незлобной, когда он пытался оставить «закладку» с веществами.

— Из тайников оперативники изъяли семь свертков с порошкообразным веществом. Также в результате обыска по месту жительства гражданина полицейские обнаружили еще 639 свертков и упаковочные материалы, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Свертки отправили на экспертизу, которая установила – там находилось 340 граммов мефедрона. На допросе злоумышленник признался, что купил наркотики в интернете и потом хотел их продать.

Против наркокурьера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Подозреваемого посадили в СИЗО. Расследование продолжается.