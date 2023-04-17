За прошедшую неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 673 человека

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье за прошлую неделю, с 9 по 16 апреля, от коронавируса выздоровели 867 человек, однако еще 673 заболели, в том числе 38 детей. Госпитализация понадобилась 44 пациентам, среди них 10 несовершеннолетних. Медики зарегистрировали один летальных исход от заболевания.

— Всего за минувшую неделю выздоровело 867 человек. Уровень заболеваемости за этот период снизился. Между тем помнить о правилах эпидпрофилактики все еще важно, – написал губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация против коронавируса в регионе продолжается: за минувшую неделю первый компонент вакцины получили 1740 желающих, а полный курс иммунизации прошли 1106 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.