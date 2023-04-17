Особенностью игры стало погружение студентов в максимально приближенные к реальным условиям процессы работы. Фото: ncfu.ru

Студенты СКФУ приняли участие в деловой бизнес-игре в рамках проекта «Лаборатория медиа и дизайна», который реализуется совместно со Школой креативных индустрий вуза.

Участникам предстояло разработать уникальный логотип для требовательного и несговорчивого заказчика вымышленной алмазодобывающей компании «Якут-карат». В условиях ограниченного времени необходимо было создать проект с нуля.

Игра состояла из двух туров - предварительного и финального. Предварительный тур включал опрос заказчика, формирование идеи и подготовку графических материалов для презентации. На это отводилось 1,5 часа времени. Завершался этап командной презентацией продукта потенциальному заказчику.

Главной задачей для студентов на пути к реализации качественного проекта в рамках бизнес-игры стала командная работа. Фото: ncfu.ru

В финальном туре «злобный» заказчик критиковал предложенный вариант проекта, засыпал разработчиков неудобными вопросами и делал замечания. После чего командам отводилось 20 минут на устранение недочетов.

- Особенностью игры стало погружение студентов в максимально приближенные к реальным условиям процессы работы – создание и презентацию проекта для не самого сговорчивого заказчика, - отметил Максим Тизенгаузен, наставник направления «Медиа» проекта «Лаборатория медиа и дизайна», начальник Управления по информации и связям с общественностью СКФУ. - Нам удалось воссоздать для ребят один из самых сложных вариантов творческой деятельности - защиту работы, когда заказчик задает множество уточняющих вопросов, нервничает и требует особо тщательного подхода к реализации задуманного.

Всем участникам игры удалось уложиться в жёсткий тайминг и представить качественный проект. Фото: ncfu.ru

Главной задачей для студентов на пути к реализации качественного проекта в рамках бизнес-игры стала командная работа, а также умение найти решение в ограниченных условиях и доказать его актуальность.

Впрочем, с поставленной целью участники игры справились на отлично.

- Всем участникам игры удалось уложиться в жёсткий тайминг и представить качественный проект. Это крутой опыт для выстраивания грамотной коммуникации с клиентом, который им, безусловно, пригодится в реальной проектной работе, – подытожил Андрей Охонько, наставник направления «Дизайн» проекта «Лаборатория медиа и дизайна» СКФУ.

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