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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 10:49

Возле Изобильненского округа Ставрополья загорелся камыш на площади в 1 гектар

Пожарные выехали на место, чтобы потушить возгорания
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На границе Изобильненского округа Ставропольского края произошло возгорание камыша. Пожарные через систему спутникового мониторинга заметил ландшафтный пожар. Все случилось в ночь с 15 на 16 апреля, специалисты выехали на место, чтобы ликвидировать огонь.

— Прибыв на место, они обнаружили, что горел сухой камыш. Была угроза распространения огня на лесополосу. Площадь пожара составила около 1 гектара, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Участок возгорания находился на холмистой местности. Пожарным было трудно туда добраться, чтобы потушить огонь. И все же специалисты смогли сбить пламя, а после они начали следить за обстановкой, чтобы не допустить появления нового очага.

Спустя какое-то время пожарным удалось ликвидировать возгорание. Пострадавших при пожаре нет.