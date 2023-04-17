Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе на железнодорожном переезде на улице Гражданская – Михайловское шоссе с 18 по 21 апреля изменят движение. Это связано с ремонтом ограждения на путях, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— По информации перевозчика, с 21 часа 18 апреля до 18 часов 21 апреля движение автотранспортных средств на участке будет осуществляться по одной половине проезжей части автодороги, поочередно, – пишет ведомство.

Место работ оградят для безопасности. Движение на участке замедлится, возможно появление больших пробок. Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут, чтобы не застрять в заторе.

После того, как ограждение починят, движение на переезде вернется в штатный режим.