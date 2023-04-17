Экс-сотрудник отдела кадров МВД в Ставрополе пойдет под суд за взятку в 50 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший сотрудник отдела кадров МВД в городе Ставрополе пойдет под суд за получение взятки от другого сотрудника. В августе 2022 года обвиняемый получил деньги от инспектора ГИБДД по городу Лермонтову в размере 50 тысяч рублей. Взяткодатель хотел вырасти в должности, а злоумышленник должен был с этим помочь.

Против кадровика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю, расследование завершено, а материалы направлены в суд для рассмотрения. Там же решится судьба злоумышленника.

- Данный факт выявлен сотрудниками собственной безопасности краевого Главка совместно с коллегами из регионального УФСБ. По результатам проведенной служебной проверки сотрудник уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Действиям взяткодателя также дадут правовую оценку. Вероятно, против него также возбудят уголовное дело. Однако следователи не дают информацию по этому вопросу.