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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 12:36

Три участника преступной банды обвиняются в разбойных нападениях на Ставрополье

Злоумышленники совершали вооруженные нападения на жителей Пятигорска и Ставрополя
Данил ЮРКОВ
Трех участников банды разбойников осудят на Ставрополье

Трех участников банды разбойников осудят на Ставрополье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце ноября 2020 года в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике не менее 10 человек начали устраивать разбойные нападения на граждан. Фигуранты, которые вскоре пойдут в суд, с января по февраль 2021 года грабили жителей Пятигорска и Ставрополя.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела, расследование которых завершили. Об этом сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МВД России по краю.

— Обвиняемые, угрожая потерпевшим огнестрельным оружием, требовали передать им денежные средства в различных суммах, а также иное ценное имущество, – сообщает прокуратура.

Один из участников банды уже получил 11 лет в колонии. Против шестерых продолжается судебное следствие. Трое злоумышленников ответят за бандитизм, незаконный оборот оружия и разбой в суде.

— Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 400 тысяч рублей, – сообщили в ГУ МВД. Злоумышленники ограбили четыре человека.