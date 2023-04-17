Три участника преступной банды обвиняются в разбойных нападениях на Ставрополье

Трех участников банды разбойников осудят на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце ноября 2020 года в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике не менее 10 человек начали устраивать разбойные нападения на граждан. Фигуранты, которые вскоре пойдут в суд, с января по февраль 2021 года грабили жителей Пятигорска и Ставрополя.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела, расследование которых завершили. Об этом сообщили в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МВД России по краю.

— Обвиняемые, угрожая потерпевшим огнестрельным оружием, требовали передать им денежные средства в различных суммах, а также иное ценное имущество, – сообщает прокуратура.

Один из участников банды уже получил 11 лет в колонии. Против шестерых продолжается судебное следствие. Трое злоумышленников ответят за бандитизм, незаконный оборот оружия и разбой в суде.

— Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 400 тысяч рублей, – сообщили в ГУ МВД. Злоумышленники ограбили четыре человека.