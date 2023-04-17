Ставропольские автоинспекторы помогли водителю с пробитым на трассе колесом

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На трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» на Ставрополье автоинспекторы патрулировали участок и заметили мужчину, который голосовал. Сотрудники остановились, и гражданин рассказал, что у него случилась беда – в дороге пробило колесо.

— Уже несколько суток на Ставрополье хозяйничает ветер, который переворачивал пустые грузовые автомобили, валил деревья и остановки. В некоторых территориях вместе с ветром видимость на дороге ограничивала пыльная буря, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автомобилисту также не повезло попасть в неприятность в непогоду У него сломался насос, а при сильном ветре поставить самому колесо у него не удалось. За 20 минут сотрудники устранили неисправность, и водитель смог доехать до шиномонтажа, где ему заклеили резину.