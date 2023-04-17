Один водитель погиб и второй тяжело ранен после аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье, на полевой дороге вблизи села Орловка, произошла авария с участием ВАЗ-2108 и «Митсубиши Паджеро». Автоинспекторы выясняют причины ДТП, в котором погиб 39-летний житель Буденновского округа, водитель отечественного автомобиля.

— 63-летний водитель иномарки, житель округа, с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию больницы Буденновска, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

У обоих водителей взяли кровь на анализы. Экспертиза должна показать, были ли автомобилисты трезвые в момент аварии. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.