Метеоритный дождь пройдет над Ставропольем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над Ставрополье на этой неделе пройдет метеоритный дождь. «Падающие звезды» – это метеоритный дождь Лириды-2023, и ставропольцы смогут его увидеть. Пик активности в регионе придется на ночь 21 апреля. В нее невооруженным глазом 18 метеоров в час.

Двигаться метеориты будут со скоростью примерно в 47 километров в секунду. Небольшие небесные тела будут сгорать в воздухе, так и не долетев до земли. Примечательно, что Лириды – это один из самых старых метеорных потоков, наблюдаемых людьми.

Первое упоминание о нем датировано 687 годом до нашей эры. Китайцы обратили на них внимание и записали, что «звезды падали как дождь». Правда, в те времена поток был сильнее.

Пылинки и камешки, оставленные кометой, влетают в атмосферу на высотах от 120 до 100 километров. Такое явление смогут увидеть и жители Ставропольского края.