В ДТП с фурой на трассе Ставрополья погибли два человека

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья, на 9 километре трассы «Новоалександровск – Кропоткин», водитель ВАЗ-2107 по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Из-за этого он врезался в фуру «ДАФ». Дорога не была загружена, а его полоса была пустая.

— От полученных травм на месте скончались 40-летний водитель и 39-летний пассажир «семерки», жители Краснодарского края. Еще одна пассажирка (девушка, личность устанавливается) в тяжелом состоянии, – сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Потерпевшую доставили в реанимацию, врачи пытаются нормализовать состояние. На месте работают автоинспекторы, обстоятельства аварии устанавливаются. Также прокуратура проводит проверку и координирует работу на месте происшествия.