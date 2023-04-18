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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:15

Бесплатные консультации по записи ребенка в школу через Госуслуги начались в ЮФО и СКФО

Родителям не только ответят на все вопросы, но и помогут создать учетную запись
Ксения ЛЕНИНА
Ксения ЛЕНИНА
Консультации можно получить в офисах Сбера. Фото: sberbank.ru

Консультации можно получить в офисах Сбера. Фото: sberbank.ru

В 65 регионах страны, в том числе в Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии родителям будущих первоклассников бесплатно помогут записать детей в школу через Госуслуги и региональные порталы госорганов - а если учетной записи нет, расскажут, как ее создать. Консультации можно получить в офисах Сбера. Являться клиентом банка при этом не обязательно.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб САДОВ

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб САДОВ

- В наших офисах в 5 регионах Юга и СКФО можно бесплатно подать заявление на запись ребенка в школу. Специалисты помогут не только сэкономить время, но и разобраться во всех нюансах заполнения документов, - объяснила Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

Чтобы записать ребенка в школу, нужны следующие документы и сведения: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, номер/название образовательного учреждения, информация о регистрации родителя и будущего первоклассника.