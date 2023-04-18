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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 7:20

Водитель-лихач дорожное протаранил ограждение на трассе Ставрополья

По факту аварии проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 307 километре федеральной трассы «Кавказ», на территории Андроповского округа Ставрополья, накануне днем ехал водитель за рулем ВАЗ-21140. Автомобилист двигался по участку, где проходили ремонтные дороги, но решил не следовать ограничению скорости в 50 км/ч. Из-за этого он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

— С травмой головы и рваными ранами тела 28-летний водитель, житель соседней республики, доставлен в больницу, но от госпитализации отказался, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Стаж вождения автомобилиста – три года. За это время он получил 18 штрафов за нарушение правил дорожного движения, в основном – за скорость. На момент аварии он был трезвый.

Автомобиль гражданин купил за неделю до аварии. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.