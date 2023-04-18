В заказнике Ставрополья нашли стихийную свалку

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура Ставропольского края выехала в природный заказник, охраняемый как памятник природы. Там сотрудники ведомства обнаружили свалки бытовых отходов и следы розжига костров, захламление и поваленные сухостои. Это не только загрязняет природу, но может вызвать пожар на охраняемой зоне.

— Прокуратура провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на территориях памятников природы «Гора Бештау», «Гора Юца», «Гора Джуца», «Гора Лысая», «Гора Шелудивая», «Гора Машук», «Гора Змейка», «Гора Развалка», государственного природного заказника краевого значения «Бештаугорский», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Также на охраняемых объектах есть следы от проезда мотоциклов и квадроциклов вне дорог общего пользования. А вот табличек о режиме особой охраны на объектах нет. Заказник не оборудован для сбора отходов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Ведомство считает, что должностные лица ГБУ СК «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» не должным образом охраняют природу. Работа по предупреждению и устранению нарушений не проводится, а виновные не привлекаются к ответственности.

По итогу прокуратура внесла в ГБУ СК представление с требованием устранить нарушения.