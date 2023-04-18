Ставрополец получил 1 год и 5 месяцев колонии за удар полицейского ножом

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Нефтекумске на Ставрополье 26-летнего местного жителя осудили за удар полицейского ножом. В августе 2022 года правоохранители соседнего региона приехали в ставропольский муниципалитет, чтобы взять свидетеля по уголовному делу. Правда, гражданин отказался сотрудничать.

— Мужчина, не желая следовать на территорию соседней республики для участия в следственных действиях, нанес один удар ножом в грудь сотруднику полиции, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Потерпевшему правоохранителю нанесен вред средней тяжести. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ применение насилия в отношении представителя власти). Расследование завершили, и материалы передали в суд.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному лицу наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.