На Радоницу жители Ставрополья будут отдыхать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае В День поминовения усопших – на Радоницу, граждане будут отдыхать. Официальный выходной во вторник, 25 апреля 2023 года, утвержден еще в 2016 году в указе от 23 июня а №60-кз.

И все же некоторые организации и учреждения продолжать работать в праздник. Например, в детских садах как минимум в Пятигорске будут организованы дежурные группы педагогов.

— Поручил управлению образования собрать данные у родителей о посещении детей в детские сады 25 апреля. На основании уточненной информации будут организованы дежурные группы, – написал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Главы других городов и муниципалитетов пока что не высказались о работе учреждений в Радоницу. И все официально для граждан 25 апреля станет выходным.