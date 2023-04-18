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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 10:08

В Ставрополе завели дело после убийства горожанина около ресторана

В действиях злоумышленников нашли признаки двух преступлений
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

СУ СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело после жестокого убийства местного жителя около ресторана.

Инцидент произошел после полуночи около ресторана на улице Доваторцев. Неизвестные изрешетили машину, в которой был человек, и скрылись на четырех автомобилях. Точное количество нападавших неизвестно, но судя по видео, опубликованных в сети, стрелявших было больше пяти.

Потерпевшего госпитализировали с огнестрельным ранением в шею, но в больнице он скончался. Личность убитого установлена: это 33-летний житель Ставрополя.

- СУ Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), - сообщает пресс-служба ведомства.