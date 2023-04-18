От 5,5 до 20 лет тюрьмы дали группе мошенников на Ставрополье за обман на 100 млн

Группу мошенников осудили на Ставрополье Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье осудили преступную группу из шести мошенников и организаторов сообщества, которые звонили физическим и юридическим лицам от имени надзорных органов. Злоумышленники заявляли о якобы проверках санитарных норм по коронавирусу. А чтобы у них не возникло претензий, ныне осужденные просили деньги.

— За непредвзятое отношение в ходе данных проверок злоумышленники склоняли потерпевших к перечислению им денежных средств. Ущерб от действий преступного сообщества составил более 100 млн рублей, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Правда, обман раскрылся, а против участников группы возбудили уголовные дела по разным частям статей 159 (Мошенничество) и 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ. Мошенников осудили на срок от 5,5 до 20 лет в колонии строгого и особого режима. Организаторам также дали сроки.