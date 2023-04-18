Мужчина оказался заперт на заправке Ставрополья из-за плохого самочувствия

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Красногвардейском округе Ставрополья примерно в 2:20 спасателям позвонили сотрудники заправки. Они рассказали о мужчине, который закрылся в уборной и не отзывается. Полицейские и заправщики безрезультатно пытались попасть в комнату. Поэтому было решено обратиться к специалистам.

— Так как сотрудники вместе с полицейскими не смогли попасть внутрь, они попросили помочь пассовцев вскрыть дверь. Спасатели оперативно прибыли в район, где находилась заправка, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

С помощью гидравлического инструмента удалось открыть путь в помещение. Внутри и правда находился мужчина. Он был живой, но при этом чувствовал себя плохо. На место вызвали медиков, которые госпитализировали гражданина. О его состоянии в настоящее время и том, что произошло на заправке, не сообщается.