Жительница Невинномысска попалась на пьяной езде и попыталась обмануть алкотестер

Пьяная жительница Невинномысска врезалась в забор и пыталась обмануть алкотестер сотрудников ДПС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шпаковском округе Ставропольского края в дежурную часть позвонили жители Михайловска. Граждане рассказали о пьяном водителе, который врезался задним ходом в их забор. Никто не пострадал, но сотрудники ДПС выехали на место, чтобы разобраться в произошедшем.

— ДТП совершила 34-летняя жительница Невинномысска. Гражданке предложили пройти освидетельствование на месте. Она согласилась, но попыталась 5 раз обмануть прибор, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы расценили такое поведение как отказ проходить тест на алкоголь. Сотрудники предложили провериться в медучреждении, но водитель отказалась, сославшись на то, что «уже прошла процедуру и результат ей не важен».

Оказалось, гражданка – злостная нарушительница правил дорожного движения. За последние два года ей выписали 23 штрафа за нарушение скоростного режима. Против нее составили три протокола: за движение задним ходом там, где это запрещено, отсутствие страховки и отказ проходить тест на алкоголь.

Гражданке грозит лишение прав и крупный штраф. Кроме того, ей предстоит заплатить за поврежденный забор.