В 19 из 33 округов Ставропольского края завершили отопительный сезон

Отопление отключили в 19 округах Ставрополья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье уже в 19 округах завершили отопительный сезон, при этом назначили даты отключения отопления в 25 образованиях. На брифинге в правительстве региона министр ЖКХ Александр Рябкин напомнил, что топить дома могут перестать, если среднесуточная температура на протяжении пяти суток не падает ниже +8.

— Мы смотрим и долгосрочный период прогноза погоды. Только в этом случае органы самоуправления могут принять качественное решение и завершить отопительный период, – сказал Александр Рябкин.

Отопление уже отключили в Андроповском, Александровском (кроме детских садов), Апанасенковском (кроме детсадов), Аргизском, Благодарненском, Буденновском, Изобильненском, Ипатовском, Красногвардейском, Курский (кроме детсадов), Левокумском, Нефтекумском, Новоалександровском, Новоселицком (кроме школы-интерната), Петровском, Степновском, Труновском и Туркменском округах. Также сезон завершили в городе Невинномысске.