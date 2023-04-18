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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:03

В 19 из 33 округов Ставропольского края завершили отопительный сезон

При этом решение об отключении отопления приняли уже в 25 муниципальных образованиях
Данил ЮРКОВ
Отопление отключили в 19 округах Ставрополья

Отопление отключили в 19 округах Ставрополья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье уже в 19 округах завершили отопительный сезон, при этом назначили даты отключения отопления в 25 образованиях. На брифинге в правительстве региона министр ЖКХ Александр Рябкин напомнил, что топить дома могут перестать, если среднесуточная температура на протяжении пяти суток не падает ниже +8.

— Мы смотрим и долгосрочный период прогноза погоды. Только в этом случае органы самоуправления могут принять качественное решение и завершить отопительный период, – сказал Александр Рябкин.

Отопление уже отключили в Андроповском, Александровском (кроме детских садов), Апанасенковском (кроме детсадов), Аргизском, Благодарненском, Буденновском, Изобильненском, Ипатовском, Красногвардейском, Курский (кроме детсадов), Левокумском, Нефтекумском, Новоалександровском, Новоселицком (кроме школы-интерната), Петровском, Степновском, Труновском и Туркменском округах. Также сезон завершили в городе Невинномысске.

Фото: минЖКХ Ставропольского края

Фото: минЖКХ Ставропольского края