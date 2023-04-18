В Пятигорске 19 апреля отключат воду на 31 улице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Пятигорске из-за ремонта водопровода Д-300 миллиметров на улице Калинина 253а 19 апреля на 31 улице отключат воду и еще на нескольких снизят давление. Питьевую воду не будет поступать по трубам для граждан с 9:00 до 20:00.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В ПЯТИГОРСКЕ 19 АПРЕЛЯ

- улица Центральная;

- улица Пожарского;

- улица 9-линия;

- улица 10-линия;

- проезд Калинина от №134 до № 286;

- улица Сергеева от № 1 до № 77;

- улица Больничная;

- улица Машукская;

- улица Высоковольтная;

- улица Курсовая;

- улица Свердлова;

- улица Матросова;

- улица 1я Пограничная;

- улица Володарского;

- улица Воровского;

- улица Урицкого;

- улица Прогресса;

- улица Молодежная;

- улица Бассейная;

- улица Лысенковская;

- улица Советская;

- улица Эльбрусская;

- улица Юбилейная;

- улица Крупской;

- переулок Солдатский;

- переулок Широкий;

- переулок Светлый;

- переулок Прогресса;

- переулок Госпитальный;

- улица Леваднинский спуск;

- улица Котовского.

С ограниченным давлением вода будет поступать в дома по улицам

- Родниковская,

- Стопани,

- Солнечная,

- Любчикова,

- Светлоградская,

- Чехова.

Граждане могут заказать доставку воды в цистернах. Для этого надо оставить заявку в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28.