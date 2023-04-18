В Пятигорске 19 апреля отключат воду на 31 улице
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В городе Пятигорске из-за ремонта водопровода Д-300 миллиметров на улице Калинина 253а 19 апреля на 31 улице отключат воду и еще на нескольких снизят давление. Питьевую воду не будет поступать по трубам для граждан с 9:00 до 20:00.
- улица Центральная;
- улица Пожарского;
- улица 9-линия;
- улица 10-линия;
- проезд Калинина от №134 до № 286;
- улица Сергеева от № 1 до № 77;
- улица Больничная;
- улица Машукская;
- улица Высоковольтная;
- улица Курсовая;
- улица Свердлова;
- улица Матросова;
- улица 1я Пограничная;
- улица Володарского;
- улица Воровского;
- улица Урицкого;
- улица Прогресса;
- улица Молодежная;
- улица Бассейная;
- улица Лысенковская;
- улица Советская;
- улица Эльбрусская;
- улица Юбилейная;
- улица Крупской;
- переулок Солдатский;
- переулок Широкий;
- переулок Светлый;
- переулок Прогресса;
- переулок Госпитальный;
- улица Леваднинский спуск;
- улица Котовского.
С ограниченным давлением вода будет поступать в дома по улицам
- Родниковская,
- Стопани,
- Солнечная,
- Любчикова,
- Светлоградская,
- Чехова.
Граждане могут заказать доставку воды в цистернах. Для этого надо оставить заявку в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28.