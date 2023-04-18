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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:28

Владимир Путин поздравил с 95-летним юбилеем жительницу Георгиевска

Пелагея Еланская ветеран труда и «ребенок войны», во времена ВОВ она наравне со взрослыми работала в колхозе
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба администрации Георгевского округа

Фото: пресс-служба администрации Георгевского округа

С 95-летним юбилеем Владимир Путин поздравил жительницу города Георгиевска на Ставрополье. Пелагея Еланская родилась в 1928 году в станице Усть-Джегутинской Карачаево-Черкесской республики. Там она окончила семь классов и поступила в сельскохозяйственный техникум на зоотехника.

— Во время Великой Отечественной войны она, пятнадцатилетняя девчонка, наравне со взрослыми работала в колхозе. Сеяли зерно, собирали початки кукурузы. Помогали кормить фронт, – рассказали в пресс-службе администрации Георгевского округа.

После войны Пелагея Еланская переехала в Георгиевский округ, где 40 лет проработала в колхозе и вырастила сына и дочь. В свой юбилей долгожительница получила поздравления не только от родственников, близких и администрации, но и от Владимира Путина.

Сотрудники администрации муниципалитета передали письмо президента, пожелали жизненных сил и душевной радости.