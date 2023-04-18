Борт «Минеральные Воды – Москва» посадили в Астрахани из-за больного пассажира

В Астрахани пришлось посадить самолет «Минеральные Воды – Москва» из-за больного пассажира Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В аэропорту Астрахани пришлось посадить самолет рейса «Минеральные Воды – Москва» из-за сообщения о больном пассажире. Борт сажали незапланировано, так как он мог долететь до Шереметьево без остановок. Об этом сообщил канал, посвященный авиаинцидентам.

— В районе ПОД «АМИРА» на высоте 10050 метров КВС А-320 доложил о больном пассажире на борту, объявил сигнал срочности «ПАН». КВС принял решение следовать в незапланированный аэропорт Астрахань (Нариманово), – сообщил земле пилот самолета.

В 8:50 самолет коснулся земли. За 54-летним пассажиром приехала бригада в реанимобиле, где он проходит обследование. Что случилось с гражданином и полетел ли борт дальше в Москву, не сообщается.