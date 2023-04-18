Подрядчика на Ставрополье оштрафовали на 6 млн за срыв сроков госконтракта

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В августе 2022 года в Новоалександровском округе Ставропольского края больница и подрядная организация заключили государственный контракт на капитальный ремонт врачебных кабинетов. Сумма договора составила 5 млн рублей. И все подрядчик не взялся за работу в установленный срок.

— В установленный контрактом срок подрядная организация к выполнению работ не приступила. Прокуратура возбудила в отношении общества с ограниченной ответственностью и его директора дела об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Подрядчику вменяли нарушение по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Дело об административном правонарушении рассмотрели. Юридическое лицо и директора привлекли к ответственности – им назначили штраф на общую сумму в 6 млн рублей.