Жительница Ставрополья несколько лет незаконно получала пенсию по инвалидности

Ставропольчанку осудят за мошенничество с социальными выплатами Фото: Даниил ОПАРИН

В Нефтекумском округе Ставропольского края 43-летняя местная жительница пойдет под суд за мошенничество с социальными выплатами. Гражданка несколько лет приходила в пенсионный фонд с фальшивыми документами. В учреждении злоумышленница получила право получать пенсию по инвалидности.

— Таким образом ей незаконным путем удалось получить в общей сложности около одного млн рублей. Установлено, что у женщины отсутствуют заболевания, являющиеся основанием для признания ее инвалидом, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против гражданки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). На данный момент расследование завершено, а материалы передали в суд на рассмотрение.