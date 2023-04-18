Мошенник убедил жительницу Невинномысска оформить кредиты на 850 тысяч рублей

Мошенник убедил жительницу Невинномысска взять кредиты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Невинномысске в отделение полиции пришла 25-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Гражданке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник рассказал о злоумышленниках, которые пытаются оформить кредит не имя жертвы.

— Для пресечения противоправных действий он рекомендовал ей самостоятельно провести две процедуры кредитования, а полученные суммы перечислить на якобы безопасный счет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

При этом после перевода задолженность должна была пропасть. Жертва повелась на уловку и отдала мошеннику 850 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

На пока что неизвестного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) УК РФ. Правоохранители ищут злоумышленника.