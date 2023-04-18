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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 14:23

Мошенник убедил жительницу Невинномысска оформить кредиты на 850 тысяч рублей

Полученные деньги якобы для защиты собственных счетов надо было перевести злоумышленнику
Данил ЮРКОВ
Мошенник убедил жительницу Невинномысска взять кредиты

Мошенник убедил жительницу Невинномысска взять кредиты

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Невинномысске в отделение полиции пришла 25-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Гражданке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник рассказал о злоумышленниках, которые пытаются оформить кредит не имя жертвы.

— Для пресечения противоправных действий он рекомендовал ей самостоятельно провести две процедуры кредитования, а полученные суммы перечислить на якобы безопасный счет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

При этом после перевода задолженность должна была пропасть. Жертва повелась на уловку и отдала мошеннику 850 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

На пока что неизвестного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа) УК РФ. Правоохранители ищут злоумышленника.