Жительница Пятигорска фиктивно поселила у себя шесть мигрантов

Жительница Пятигорска фиктивно прописала у себя иностранцев и получила уголовное дело Фото: Даниил ОПАРИН

В Пятигорске 30-летней местной жительнице грозит наказание за фиктивное поселение у себя иностранцев. Мигранты платили ей деньги за прописку, чтобы работать. Правда, о законности таких взаимоотношений, вероятно, никто не думал. Или гражданка и фиктивные сожители решили нарушить миграционное законодательство.

— За денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства шестерых иностранных граждан. В действительности по указанному в документах адресу они не проживали, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Теперь против жительницы курорта возбудили уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Что будет с мигрантами, не сообщается.