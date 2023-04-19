На трассы Ставрополье 19 апреля опустился густой туман

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В ряде территорий Ставропольского края на трассы опустился густой туман, который сильно ограничивает видимость. И водителям, и пешеходам следует быть аккуратными на дороге и в ее близи. О непогоде рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы сообщили о тумане на трассе «Новопавловск – Курская – Моздок» в Курском округе. Видимость местами ограничена 15 метрами. На дороге возрастает опасность аварий, из-за чего следует снизить скорость движения и быть предельно внимательным в пути.

Пешеходом также следует быть осторожными при переходе дороги. Водители могут не заметить человека, поэтому следует убедиться в безопасности движения. Днем туман должен рассеяться.