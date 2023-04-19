Акробаты из Ставрополя завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Кубок России и всероссийские соревнования «Надежды России-1» прошли в Сочи, и ставропольские спортсмены завоевали там восемь медалей, четыре из них – золотые. Участники показывали свое мастерство в прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.

— Свое мастерство показали воспитанники ставропольской муниципальной спортивной школы Василия Скакуна. В дисциплине «акробатическая дорожка» спортсмены завоевали 8 наград, 4 из которых – золотые, – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

На Кубке России второе место забрал Вадим Афанасьев, а третье – Сергей Финиченко. В соревнованиях «Надежды России-1» «бронзу» взял Артем Губин, серебряную награду – Мария Савченко. Победителями стали Анна Пахомова, Григорий Бондаренко, Варвара Дорохова и Валерий Кошкин.