Пьяный пешеход попал под колеса авто вблизи перекрестка в Минводах

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минеральных Водах на улице Ставропольской накануне вечером автомобиль «Киа Рио» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, но вблизи перекрестка. На место происшествия вызвали скорую помощь и автоинспекторов, которые начали разбираться в произошедшем.

— С переломом ноги, рваными ранами тела и травмой головы 42-летний пешеход, житель Алтайского края, доставлен в больницу. При госпитализации у него также установлено состояние алкогольного опьянения, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем автомобиля сидел 35-летний житель округа. Он был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту ДТП проводится проверка, возбуждено административное расследование.