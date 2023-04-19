Улицу в честь героя СВО Дениса Зорина открыли в Ставрополе

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе улицу на юге города назвали в честь героя специальной военной операции Дениса Зорина. В пресс-службе администрации краевой столице рассказали, что улица прилегает к проспекту Российскому и находится по соседству с той, которую назвали в честь героически погибшего воина-афганца Валерия Лапина. Рядом находятся парк «Патриот», музей «Россия – моя история» и сквер Героев России.

— Денис Зорин родился в Волгоградской области, окончил аграрный университет, в котором прошёл подготовку на военной кафедре. А с 2015 года проходил службу по контракту в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьему полку, – пишет ведомство.

Молодой офицер сражался в Сирии и с первого дня выполнял боевые задачи на СВО. За проявленные во время службы достижения Денис Зорин получил звание Героя РФ посмертно. Теперь в его честь назвали улицу в Ставрополе. Вскоре название появится на картах в поисковых системах в интернете.