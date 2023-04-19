Неизвестные украли девушку на территории больницы №3 в Ставрополе

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В Ставрополе неизвестные прорвались на территорию больницы №3 на автомобиле, рассказали граждане в социальных сетях. Мужчина и женщина из машины сперва чуть не сбили девушку, а после затащили ее в транспорт. Неизвестные тащили гражданку даже за волосы, чтобы совершить задуманное. Их цели до сих пор неизвестны.

— Мужчина каким-то образом заехал на территорию, сначала чуть не сбил девушку в коричневом платье, потом пытался запихнуть ее в свою машину вместе с девушкой в черном (видно, что девушка в черном ему помогала), – написали граждане в социальных сетях.

Работники медучреждения позвали охрану, однако задержать неизвестных не удалось. После непродолжительного разговора машина уехала с места происшествия. Информация дошла и до правоохранительных органов, которые заинтересовались кражей девушки.

— Сотрудниками полиции по городу Ставрополю устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – рассказали в пресс-службе полиции Ставрополя.