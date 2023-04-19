Ростовчанка убила мужа из-за разногласий в воспитании годовалого ребенка

Жительница Ростовской области убила мужа из-за ссоры по поводу воспитания годовалого ребенка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ростовской области 27-летняя местная жительница может попасть в тюрьму на срок до 15 лет за убийство 37-летнего супруга. Оба нигде не работали, любили выпивать, а воспитанием ребенка не занимались.

Как сообщают коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», органы опеки заинтересовались ситуацией – ребенка забрали в детский дом, а мать лишили родительских прав.

Эта ситуация стала причиной скандалов в семье. Во время очередной ссоры муж стал попрекать жену в том, что их сын теперь живет в детдоме. Именно мать, по мнению гражданина, виновата в разрушении семьи. Женщина разозлилась и схватила нож.

Один удар в живот, но супруг не умер сразу – он лег спать, даже не вызвав скорую. Утром обнаружили его тело. Против гражданки возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Она свою вину не отрицает.

Обвинительное заключение утвердили в прокуратуре Ростовской области. Материалы направили в суд – там решится судьба обвиняемой.